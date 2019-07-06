"هتكلفنا 10 ملايين جنيه شهريًا".. أول تعليق من النقل العام على زيادة أسعار التذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات والتي تم إقرارها منذ صباح أمس الجمعة تكلف الهيئة حوالي 10 ملايين جنيه شهريًا في أسعار الوقود.

وأضاف علي، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم السبت، أنه لا يمكن معرفة مدى قدرة الهيئة على تغطية هذه الزيادة في أسعار الوقود من خلال رفع أسعار التذاكر على كل خطوط الهيئة بمقدار جنيهًا واحدًا: "منقدرش نعرف دلوقتي هل زيادة سعر التذكرة 1 جنيه هتغطي الزيادة في أسعار الوقود، وده هيبان مع نهاية الشهر وذلك لمعرفة حجم إيرادات الهيئة نتيجة لبيع التذاكر للجمهور".

وتابع رئيس الهيئة: "أسعار الأجرة بعد زيادة البنزين تزيد التعريفة 1 جنيه لكل الخطوط على مستوى المحافظة؛ حيث تقرر زيادة تذكرة أتوبيسات النقل العام من 3 إلى 4 جنيهات وذلك للاتوبيسات التي تسير مسافة أقل من 30 كم، أما الأتوبيسات التي تسير أقل من 40 كم تزيد من 4 إلى 5 جنيهات، أما الأتوبيسات التي تسير لمسافة أكبر من 40 كم تزيد سعر التذكرة من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

وحول أسعار تذاكر الأتوبيس المزدوج "دورين" أكد رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة أنه تقرر زيادة سعر التذكرة لعشرة جنيهات.