إحباط محاولة تفجير انتحاري في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (أ ش أ)
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تفجير انتحاري في العاصمة العراقية.
وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن قوة مشتركة من استخبارات لواء المشاة (24) وجهاز المخابرات الوطني تمكنت من اعتقال انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا في منطقة أبي غريب غربي العاصمة، مضيفة أن الانتحاري كان ينوي تفجير نفسه.
وتتمكن القوات الأمنية العراقية، بين فترة وأخرى، من إحباط محاولات تفجير تستهدف المدنيين وعناصر القوات الأمنية في مناطق متفرقة من البلاد.
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