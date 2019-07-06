المالية: تطبيق إجراءات الإصلاح حسنت الأداء الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة أدت إلى تحسن الأداء الاقتصادي، والوصول إلى الوضع الآمن للسياسات المالية والنقدية، وأسهمت فى زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومعدلات التشغيل.

جاء ذلك خلال لقاء مسؤولو الوزارة بالسفير الأسترالي بالقاهرة جلين مايلز، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الاسترالية إلى مصر، وفقًا لبيان صحفي من الوزارة اليوم السبت.

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أضافت الوزارة في البيان أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار بمصر؛ خاصة في ظل ما تشهده من مشروعات قومية كبرى بمختلف القطاعات، وخاصة بعد تحديث المنظومة الضريبية والجمركية وميكنة الإجراءات؛ بما يُسهم في التيسير على المستثمرين.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة تولى اهتمامًا خاصًا بقطاعي الصحة والتعليم وقد اتضح ذلك فى زيادة الاعتمادات المالية المقررة لهما بالموازنة العامة للدولة؛ بما يُسهم فى توفير رعاية صحية متميزة من خلال تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الذي تم إطلاقه مؤخرًا ببورسعيد، وكذلك لضمان تطوير النظام التعليمي؛ من أجل تنمية قدرات الإبداع والابتكار لدى الطلاب.

وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بحسب البيان.