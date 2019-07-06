في أقل من عام.. "الأقصر" تتلقى ١٠ آلاف شكوى من المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أعلن جمال فلتس، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، عن تلقي 10306 شكوى في اليوم المفتوح، منذ سبتمبر الماضي وحتى يوليو الجاري.

وأضاف "فلتس" أن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، يولي اهتمامًا خاصًا بحل مشكلات المواطنين، وجرى مقابلة 1249 مواطن خلال اليوم المفتوح، والذى يعقد يوم الاثنين من كل أسبوع، كما تلقت إدارة خدمة المواطنين نحو 9057 شكوى فردية في العشرة أشهر الماضية، تم حل أغلبها.

وأكد عبده إبراهيم، مدير بوابة الشكاوى الحكومية، التابعة لمجلس الوزراء، أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها البوابة نحو 415 شكوى من سبتمبر المنصرم ليوليو الجاري، منها 283 شكوى فردية ، و132 شكوى جماعية، وتم إنجاز 368 شكوى، بمعدل 89% بمتوسط 60 يوما كحد أقصى للرد على الشكاوى وحلها.

وأشار مدير بوابة الشكاوى الحكومية، إلى تعاون محافظة الأقصر بجميع مراكزها ومدنها لحل مشكلات المواطنين، مؤكدا أن الأقصر حصدت المركز الأول العام الماضي على مستوى الجمهورية في معدل الاستجابة للشكاوى وحلها.