مؤتمر لربط المدارس الفنية بالمصانع في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، تنظيم مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مؤتمرًا غدًا الأحد، بمدينة كفر الشيخ، لربط مدارس التعليم الفني بالمصانع، والوحدات الإنتاجية بالمدارس، بالتعاون مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني، بتحويل المدارس الفنية "الصناعية والزراعية والفندقية "، إلى مدارس منتجة، لتوفير فرص عمل مباشرة بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب.

ولفت إلى أنه سوف يجرى تكريم الطالبتين الحاصلتين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتيجة دبلوم المدارس الفنية.

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وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، أن الندوة بعنوان "احتياجات سوق العمل والحاجة إلى التعليم والتدريب المزدوج"، وسوف يجرى تنظيمها بمركز التطوير التكنولوجي، بحضور المحافظ، وأصحاب المصانع والشركات، ولجنة التعليم والتدريب المزدوج بالوزارة مع مشاركة نماذج ناجحة من محافظات أخرى.

وكشفت عن مشاركة أصحاب المصانع والشركات، للتعرف على الفكر الجديد الذي سوف يجري تطبيقه خلال العام الدراسي المقبل، وأهمية تطبيق التدريب والتعليم المزدوج بمدارس المديرية "مدرسة في مصنع أو مصنع داخل مدرسة"، مشيرة إلى أن هذه الفكرة طُبقت في محافظات أخرى، وبموافقة الوزارة سوف يجري تطبيقه في 4 مصانع بمركز قلين.

وقالت وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، إن الندوة سوف تتضمن توعية وتثقيف عن التدريب والتعليم المزدوج، وأهميته للطلاب وللمحافظة ولأصحاب المصانع والشركات، وكيفية تنفيذه.

وأضافت أن أول نموذج سوف يجرى تطبيقه يكون في مركز قلين، بمصنع للغزل والنسيج، وسيقضي الطلاب 3 أيام بالمدارس لدراسة الجانب النظري، ويومين بالمصنع للتدريب، ما يصب في مصلحة الطلاب أنفسهم.