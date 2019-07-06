مصر ترفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16% و30%

وكالات - رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود اليوم، الجمعة 5 جويلية 2019، بنسب تتراوح بين 16 بالمائة و30 بالمائة، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.
وقالت وزارة البترول المصرية في بيان إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5 بالمائة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمئة.
وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1 بالمئة، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7 بالمائة.
وبدأ تنفيذ القرار في الساعة التاسعة صباحا اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة .
وهذه المرة الخامسة التي ترفع فيها مصر أسعار الوقود منذ يوليو تموز 2014.
وذكر المصدران أن سعر إسطوانات غاز الطهي إرتفع بنسبة 30 بالمائة، ليزيد من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.
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