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شاهد .. دموع محمد بن نايف متأثرًا بوفاة والدته الأميرة الجوهرة

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أظهرت صور ومقاطع فيديو من الصلاة على جثمان الأميرة الراحلة الجوهرة بنت عبدالعزيز في الحرم المكي، ومن ثم دفنها، الأمير محمد بن نايف وهو يذرف الدموع على فراق والدته.

وتقدم أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، صفوف المصلين على جثمان الراحلة، التي توفيت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة؛ بعد معاناة مع المرض في الآونة الأخيرة.

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وشيع حشد كبير تقدمه أمراء بارزون من الأسرة الحاكمة للسعودية ومسؤولون من القطاعات الحكومية، مساء يوم الجمعة، جثمان الأميرة السعودية الراحلة الجوهرة بنت عبدالعزيز.

وحضر ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وشقيقه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، في كل مراحل تشييع والدتهم، وبدا التأثر واضحًا عليهما.

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