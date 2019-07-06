سول: استضافة الكوريتين مونديال السيدات 2023 ستمهد الطريق لإرساء السلام

جدد رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم تشونج مونج جيو استعداد بلاده لاستضافة كأس العالم للسيدات 2023 بالاشتراك مع كوريا الشمالية، في ظل تجدد أجواء المصالحة بين الكوريتين عقب اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بالرئيس الامريكي دونالد ترامب في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.
وقال تشونج، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء
وأشار إلى أنه من الممكن جدًا أن
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن - في وقت سابق - تلقيه عددا من الخطابات من اتحادات في آسيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وإفريقيا لاستضافة كأس العالم للسيدات 2023.
وذكر الاتحاد الدولي للعبة أن خطابات الرغبة في استضافة المونديال وصلت من اتحادات الأرجنتين وأستراليا وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا واليابان ونيوزيلنداوجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية المهتمة بالتقدم بعرض مشترك مع جارتها الشمالية.
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