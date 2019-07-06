سفينة إنقاذ ألمانية تتجه إلى إيطاليا وعلى متنها 65 مهاجرًا

أعلنت منظمة الإغاثة الإنسانية الألمانية (سي آي) أن سفينة الانقاذ التابعة لها المعروفة باسم "آلان كردي" والتي تحمل على متنها 65 مهاجرا، تبحر باتجاه جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية.

وقالت المنظمة - في بيان عبر صفحتها على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي - "نحن الآن في طريقنا نحو لامبيدوسا، لن نتعرض للترهيب من قبل وزير داخلية، ولكننا سنتوجه إلى

أقرب ميناء آمن"، في إشارة إلى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الذي يتخذ نهجا متشددا حيال المهاجرين.وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم السبت أن هذا الإعلان من شأنه أن يزيد التوترات مع إيطاليا التي ترفض توفير موانئ آمنة لسفن الانقاذ التابعةلمنظمات غير حكومية.وأشارت الشبكة في الوقت ذاته إلى أن سفينة إنقاذ أخرى تابعة لمنظمة "ميدتيرانيا" الإيطالية الإغاثية تعرف باسم "أليكس" تتواجد بالفعل قبالة جزيرة "لامبيدوسا" خارج المياه الإقليمية الإيطالية وعلى متنها 40 مهاجرا.ويأتي ذلك بعد أسبوع من قيام قبطان سفينة إنقاذ المهاجرين (سي ووتش 3) بالإبحار إلى ميناء "لامبيدوسا" حتى يتمكن 40 مهاجرا، كان قد تم إنقاذهم من البحر المتوسط في 12 من يونيو الماضي، من النزول من على متن السفينة.