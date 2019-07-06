غارات تركية شمالي العراق وبرلمان كردستان يطالب بغداد بتحمل مسؤولياتها

دان برلمان إقليم كردستان العراق اليوم السبت القصف التركي لمناطق داخل حدود الإقليم الإدارية، وأشار إلى تسبب القصف بمقتل وإصابة عدد من المواطنين. وقالت رئيس البرلمان فالا فريد: "ندين القصف التركي للمناطق داخل حدود إقليم كردستان وتسببه بمقتل العديد من الأبرياء". القصف التركي للمناطق داخل حدود إقليم كردستان وتسببه بمقتل العديد من الأبرياء". وطالبت فريد الحكومة الاتحادية في العراق "بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها وفق الدستور العراقي واتخاذ إجراءات الحفاظ على المناطق وحياة المواطنين". من جهته أعلن الجيش التركي اليوم السبت مقتل عنصرين على الأقل من حزب العمال الكردستاني داخل العراق، بغارات شنها الطيران التركي على مواقع الحزب في منطقة الزاب.

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