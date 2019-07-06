حزبا "الخضر" و" نويس" النمساويان ينتهيان من إعداد القوائم الانتخابية

انتهى حزبا " الخضر" و"نويس"، النمساويان من إعداد القوائم الانتخابية النهائية لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة فى 29 سبتمبر المقبل .

وقالت مصادر حزبية فى فيينا - فى تصريحات اليوم السبت- أن الحزبين اختارا عددا من المرشحين من الشخصيات السياسية البارزة والتى لها تاريخ طويل فى العمل الحزبي وخبرة سابقة فى عضوية البرلمان إلى جانب

عناصر أخرى من الشباب .وكانت استطلاعات الرأى السابقة قد أشارت إلى حدوث ارتفاع مستمر فى شعبية الحزبين مع توقعات أن يحققا نتائج إيجابية فى الانتخابات المقبلة مقارنة بالانتخابات السابقة فى عام 2017.يذكر أن حزب الشعب النمساوي لازال يحتل مقدمة الأحزاب منحيث استطلاعات ثقة الناخبين بنسبة 38% وبفارق كبير عن الحزب التالي وهو الحزب الاشتراكي الديمقراطي " اس بي أو " والذي حقق23% فقط من الاصوات بينما يحل ثالثا حزب الحرية بنحو 17% وتراجعت شعبيته بسبب تورطه فى فضيحة الفساد السياسي الشهيرة " ابيزا " .ويجىء حزبا " الخضر " و" نويس " فى المرتبتين الرابعة والخامسة بنسب تتراوح ما بين 5 و8% من استطلاع الرأى لأصوات الناخبين .