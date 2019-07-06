النمسا تجدد دعمها لانضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي

دعت رئيسة وزراء النمسا، المستشارة بريجيت بيرلين، الاتحاد الأوروبي إلى تبني رؤية واضحة إزاء انضمام دول غرب البلقان، وقالت "الحفاظ على المنظور الأوروبي لدول غرب البلقان يظل قضية مهمة بالنسبة للنمسا".

وقالت المستشارة بيرلين في تصريح أدلت به، عقب مشاركتها في مؤتمر غرب البلقان بمدينة بوزنان البولندية، إن التعاون البرلماني بين النمسا ودول غرب البلقان هو "حجر الزاوية الأساسي لشراكتنا"، وأكدت "استمرار العمل على الصعيدين الوطني والأوروبي لبناء الثقة وتعميق الحوار".

تجدر الإشارة إلى أن النمسا شاركت في أعمال قمة دول غرب البلقان على مدار اليومين الماضيين، كعضو مؤسس في "عملية برلين" التي دشنتها المستشارة الألمانية ميركل في عام 2014، من أجل إرسال إشارة إيجابية إلى دول غرب البلقان، بشأن منظور الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

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