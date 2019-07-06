سفير روسيا بواشنطن: اجتماع بوتين وترامب في اليابان عزز الحوار حول الأمن

أكد السفير الروسي لدى أميركا، اناتولي أنتونوف، اليوم السبت أن لقاء الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأميركي، دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين في اليابان، أعطى دفعة للأمام لتكثيف الحوار بين البلدين حول الأمن الاستراتيجي.

وزشار السفير إلى أن هذا أمر مطلوب وضروري ليس فقط للعلاقات الثنائية، ولكن أيضاً للمجتمع الدولي بأسره، طبقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم.

ونقلت الوكالة الروسية عن السفير قوله "نفترض أنه بعد اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في أوساكا، تلقى المسؤولون الأميركيون التعليمات اللازمة من الرئيس ترامب لتكثيف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي".

وأشار السفير إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف سيلتقي في جنيف يومي 17 و 18 من الشهر الجاري، مع وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحدّ من التسلّح أندريا تومبسون، وسيتم خلال اللقاء بحث اتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الحوار بالكامل، وهو أمر مهم ليس فقط للمصالح الروسية بل للمجتمع الدولي بأسره.

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وكان الرئيسان، الروسي والأميركي قد التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، التي عقدت يومي 28 و29 يونيو.

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واستمر اللقاء بين الرئيسين، لمدة ساعة ونصف الساعة، بحثا خلاله عدداً من القضايا الملحة على الساحة الدولية. ووجه الرئيس الروسي خلال اللقاء، دعوة لنظيره الأميركي لزيارة روسيا.