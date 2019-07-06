زلزال بقوة 7.1 يضرب جنوب كاليفورنيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يوليو 2019 01:11 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ومرصد أوروبي للزلازل إنه تم تسجيل زلزال قوي، بلغت شدته 7.1 درجة في جنوب كاليفورنيا، وذلك بعد يوم من أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ 25 عاماً.

وقال المعهد إن الزلزال وقع عند الساعة 20:19 الجمعة (03:19 بتوقيت غرينتش من السبت).

وذكرت إدارة إطفاء مقاطعة سان برناندينو أن الزلزال تسبب في وقوع أضرار ببعض المباني. وأضافت على “تويتر” أن هناك “إصابة واحدة (طفيفة) ورجال الإطفاء يعالجون المصاب”.

ووقع الزلزال على بعد 202 كيلومتر شمال لوس أنجلوس، وخفض مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي شدته لاحقاً إلى 6.9 درجة.

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وقالت شركة “مترولينك” لقطارات السكك الحديدية في لوس أنجلوس على “تويتر” إنها أوقفت في الوقت الحالي الخدمات في المدينة التي يسكنها 4 ملايين نسمة. وكاليفورنيا هي الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الزلزال بعد يومين على هزة أرضية بلغت قوتها 6.4 درجة وضربت الخميس ولاية كاليفورنيا، حيث شعر بها السكان في منطقة واسعة.

وتضرب توابع قوية المنطقة الصحراوية منذ زلزال الخميس، وقال مسؤولون إنه تم تسجيل بضع إصابات فقط بسببه.

وقال المعهد إن زلزال الخميس شكل إنذارا بالزلزال الجديد. وتفيد معلومات بثتها شبكة “سي ان ان CNN” أن زلزال الجمعة أقوى بـ11 مرة من الهزة التي سبقت.

وكانت عالمة الزلازل لوسي جونز تحدثت الخميس عن احتمال وقوع زلزال أقوى في الأيام المقبلة. وقالت “لم نر بعد أكبر زلزال في هذه السلسلة” من الهزات الأرضية.