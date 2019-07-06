كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السترات الصفراء في فرنسا تتظاهر للأسبوع الـ34 على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخترق متظاهرون السترات الصفراء، شوارع باريس في عطلة نهاية الأسبوع الـ34 على التوالي، للاحتجاج على سياسات الحكومة الفرنسية.

وكان عدد المشاركين في المسيرة الأسبوعية الثالثة والثلاثين للسترات الصفراء، والتي جرت يوم السبت الماضي في جميع أنحاء فرنسا، نحو 5800 فقط - أي نصف عدد 11.8000 التي خرجت إلى الشوارع في 22 يونيو، وفقًا لوزارة الداخلية الفرنسية.

وحسب الوزارة، فإن المظاهرة التي جرت في باريس شهدت 1300 ألف متظاهر يتجمعون، بينما حضر 1100 شخص فقط في الأسبوع السابق.

اندلعت حركة "السترات الصفراء" في نوفمبر الماضي ردًا على لزيادات ضريبة الوقود المخطط لها في فرنسا، ولكنها تطورت منذ ذلك الحين إلى حركة أوسع معادية للحكومة والتي امتدت حتى إلى أجزاء أخرى من القارة.