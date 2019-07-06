كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية: احتجاز طالب أسترالي بسبب ارتكابه أعمال تجسس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم السبت، إن الطالب الاسترالي "أليك سيغلي" قبض عليه لارتكابه أعمال تجسس أدت الى طرده من كوريا الشمالية.

وقالت الوكالة إن "سيغلي"، الذي كان محتجزًا في كوريا الشمالية منذ 25 يونيو، اعترف "بأفعاله التجسسية" وطلب مرارًا العفو.

وقالت الوكالة إنه طرد من كوريا الشمالية يوم الخميس.

وصل سيغلي إلى طوكيو عبر بكين في وقت لاحق من نفس اليوم.