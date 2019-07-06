كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حظر النقاب في المكاتب الحكومية التونسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر رئيس الوزراء "يوسف شهيد" يوم الجمعة حظر ارتداء النقاب لوجه النساء في المكاتب الحكومية التونسية "لأسباب أمنية"، حسب مكتبه.

ويأتي الحظر المفروض على النقاب، والذي يغطي كامل الوجه بعيدًا عن العينين، في وقت يشدد فيه الأمن في أعقاب التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع في 27 يونيو في تونس والذي أسفر عن مقتل شخصين وجرح سبعة.

وأصدر وزير الداخلية تعليماته للشرطة في فبراير 2014 بزيادة الإشراف على ارتداء النقاب كجزء من تدابير مكافحة الإرهاب، لمنع استخدامه في الهرب من العدالة.