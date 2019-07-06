كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب": الزعماء الأجانب أحبوا إيفانكا وسط انتقادات لدورها في قمة العشرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إن محادثة إيفانكا ترامب الجديرة بالاهتمام مع قادة العالم في قمة الأسبوع الماضي في أوساكا كانت تقوم بجولات على وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن والدها يصر على أن قادة العالم أحبوها ، على الرغم من المعلقين الذين يتحدثون بالعكس.

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالمهارات الدبلوماسية لابنته الكبرى إيفانكا، بعد موجة من الانتقادات بسبب ظهورها في قمة مجموعة العشرين.

وقال "ترامب" للصحفيين، خارج البيت الأبيض يوم الجمعة: "اعتقدت أن إيفانكا كانت مذهلة في قمة مجموعة العشرين"، مصرًا على أن "الزعماء الأجانب أحبوها. وهم يعتقدون أنها رائعة".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن إيفانكا، التي تشغل منصب كبير مستشاري البيت الأبيض إلى جانب زوجها جاريد كوشنر، "ذكية للغاية وقد قامت بعمل رائع".

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وأوضح "ترامب، أن إيفانكا وجاريد "يعملون بجد وقد ضحوا بالكثير للقيام بذلك، لكنهم يريدون القيام بذلك".

واستمر في التفاخر بأن ابنته، التي تركز على الوظائف والتمكين الاقتصادي للمرأة في دورها في البيت الأبيض: "عملت على ما يقرب من 10 ملايين وظيفة، وتدرّب وتذهب إلى الشركات وتجعلها توظف أشخاصًا".

رافقت إيفانكا ترامب، 37 عامًا، والدها خلال رحلة الأسبوع الماضي إلى اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين الكبير والمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

في القمة العالمية، جلست إلى جانب والدها ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في حدث حول تمكين المرأة حيث ألقت خطابًا لزعماء العالم.

لكن تفاعلاتها المحرجة إلى حد ما مع زملائها المشاركين في مجموعة العشرين قوبل بسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.