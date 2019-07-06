كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحدي جديد لسفينة إنقاذ ألمانية متجهة إلي إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المنظمة الإنسانية الألمانية سي اي (عين البحر) ان سفينة الإنقاذ "الان كردي" التي كانت تقل 65 شخصًا على متنها تبحر باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حيث ستنضم إلى سواحل أخرى محظورة.

من المؤكد أن الإعلان، الذي صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، سيصعد التوترات مع إيطاليا بسبب رفضها تقديم ميناء آمن لسفن المنظمات غير الحكومية.

كما ان هناك سفينة أخرى، وهي اليكس، تديرها منظمة إيطالية، قبالة لامبيدوسا خارج المياه الإقليمية الإيطالية مباشرة تقل 40 مهاجرًا آخرين.

قالت سي اي "إننا لا نخشي" وزير الداخلية الإيطالي المتشدد، ماتيو سالفيني، "لكن بدلًا من ذلك نتجه إلى أقرب ميناء آمن". وتأتي المواجهات الجديدة بعد أسبوع من دخول سفينة الإنقاذ الألمانية طريقها إلى ميناء لامبيدوسا بحجة "الضرورة".

