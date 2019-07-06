كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليشيا الحوثي تنهب المواطنين في صنعاء لصالح حزب الله الارهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل مليشيا الحوثي عملية النهب في صنعاء لصالح حزب الله الارهابي باسم تبرعات.

وأعلنت إذاعة سام إف إم التابع للجماعة الحوثية أنها جمعت لحزب الله أكثر من 73 مليون ريال يمني، أي ما يعادل 132 ألف دولار.

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يأتي هذا في الوقت الذي ترفض الجماعة صرف الرواتب، وفي الوقت الذي تواصل الجماعة نهب اليمنيين من خلال فرض الإتاوات ورفع الضرائب ونهب الصناديق الحكومية، وتحويل الخدمات والسلع الضرورية إلى السوق السوداء.

يذكر أن هناك عقوبات على حزب الله اللبناني، وهذه الأموال التي يرسلها الحوثيون تعتبر تجاوزا لتلك العقوبات المفروضة من قبل الدول الكبرى، ما يعرض الجماعة لعقوبات دولية.