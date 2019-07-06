كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تشيد بالمحادثات مع طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول أمريكي ان الجولة الأخيرة من المحادثات مع طالبان ــ الآن في أسبوعها الثاني ــ كانت "مثمرة للغاية"، في حين أنكر بشدة أن واشنطن سعت إلى تحديد موعد نهائي لسحب قواتها المقدرة بـ 14000 جندي من أفغانستان.

واوضح عضو في فريق التفاوض الأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تحتفظ طالبان بمكتب سياسي وتجري محادثات، لوكالة أسوشيتيد برس الجمعة أن الولايات المتحدة "بالتأكيد لم تقدم" انسحابًا لمدة 18 شهرًا كجزء من صفقة السلام.

لم يكشف المفاوض الأمريكي عن هويته بسبب حساسية المحادثات، لكنه رد بشان الإطار الزمني الذي حدده مسؤولو طالبان لوكالة أسوشيتد برس قبل أشهر. وفي اليوم السبت أيضًا، توجهت شخصيات أفغانية بارزة إلى قطر قبل بدء المحادثات الأفغانية التي طال انتظارها يوم الأحد.

