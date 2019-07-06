كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان: انفجار قنبلة في مسجد.. ومقتل 3 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤولون اليوم السبت: "انفجار قنبلة محلية الصنع داخل مسجد بإقليم غزنة بوسط أفغانستان أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقال ناصر أحمد الذي يرأس الجمعية الإقليمية لوكالة الأناضول إن الحادث وقع على مشارف العاصمة الإقليمية لمدينة غزنة، في يوم صلاة الجمعة، مضيفًا أنه كان جميع الضحايا مدنيين.

وقال مكتب حاكم المقاطعة إن من بين القتلى طفل، كما أصيب 20 من المصلين.

ولكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقُتل تسعة مدنيين أفغان على الأقل قبل ذلك بيوم، بعد أن وقعوا في مصادمات مسلحة قاتلة بين طالبان وقوات الأمن في مقاطعة فارياب الشمالية.