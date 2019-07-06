كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة إغاثية فرنسية تنسحب من عملها في اليمن بسبب مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية المعروفة اختصاراً ب«أكتد»، عن تعليق عملها بمحافظة إب وسط اليمن، بعد منعها من ممارسة أعمالها من قبل السلطات المحلية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وذكرت مصادر محلية بأن منظمة «أكتد» أوقفت أنشطتها وأعمالها الإغاثية والإنسانية بالمحافظة للشهر الثالث على التوالي، لكنها لم تعلن ذلك، نتيجة قرار غير معلن من الميليشيات الحوثية بمنعها من مزاولة أنشطتها في إب، فضلاً عن صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين.

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وبحسب المصادر، فإن عدداً من المشاريع التي كانت قيد التنفيذ توقفت، ومن بينها مشروع النقد مقابل العمل ببناء الفصول الدراسية وترميم عدد من المدارس ورصف الطرق وحماية مصادر المياه وتزويد مشاريع مياه بالاحتياجات من مولدات كهربائية ومشتقات نفطية وكذا مشاريع أخرى متعددة بمختلف مديريات محافظة إب.

يذكر أن منظمة «أكتد» هي منظمة فرنسية، تأسست عام 1993م، وتنشط منذ سنوات في عدد من المحافظات اليمنية، لاسيما محافظة إب.