كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولتون: واشنطن تدرس إلغاء الإعفاءات من عقوباتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون، أن واشنطن تنظر في إمكانية إلغاء إعفاءاتها من العقوبات الأمريكية الممنوحة لبعض المتعاملين مع إيران.

وأوضح بولتون في حديث لموقع Breitbart News الإخباري ذي التوجهات اليمينية الخميس الماضي، أن هذا الإجراء قد يأتي ردا على تجاوز مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب الحد الأقصى المسموح به حسب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران ومجموعة 5+1 وانسحبت منه واشنطن العام الماضي.

وقال بولتون: "كانت هناك أصلا سبعة إعفاءات، وفي الدورة الأخيرة تم تقليص عددها حتى خمسة. وفي ظل الخطوات التي تتخذها إيران لخرق الحدود الرئيسية المنصوص عليها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ننظر بجدية بالغة الآن إلى [إمكانية إلغاء] الإعفاءات الخمسة المتبقية".

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وشدد بولتون على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، خلافا لإدارة سلفه باراك أوباما، لا تقر بحق إيران في تخصيب اليورانيوم وتطوير برنامجها النووي حتى لأغراض سلمية، مضيفا أن طهران لا تحترم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولم تنو التخلي عن تطلعاتها للحصول على الترسانة النووية.

وكانت الولايات المتحدة قد منحت في مايو الماضي إعفاءات للدول الموقعة على الاتفاق النووي، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، لمواصلة العمل مع إيران على تطوير المشاريع النووية السلمية، كما شملت الإعفاءات المنشآت النووية في أراك وبوشهر وفوردو بهدف استمرار الرقابة الدولية عليها.