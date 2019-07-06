كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد جدل الانتخابات.. "ارتياح" في تونس لمرسوم السبسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار توقيع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها حالة من الارتياح والرضا في الأوساط الشعبية والحزبية بعد أن سادت حالة من القلق من تأجيلها.

وكانت الأطياف التونسية متخوفة من تأجيل الانتخابات، مما جعل عددا من الأصوات الحزبية المشاركة في الحكم والمعارضة تشدد على ضرورة إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها.

وكان الرئيس التونسي قد وقع، الجمعة، على المرسوم، وذلك في أول ظهور رسمي له بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، واضطر على إثرها الدخول إلى المستشفى العسكري لمدة أسبوع.

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وتعتبر دعوة الناخبين إلى التصويت من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، وشرط أساسي في العملية الانتخابية.

ويفرض الفصل 101 من القانون الانتخابي التونسي أن تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه 3 أشهر قبل يوم الاقتراع.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت في 27 يونيو الماضي، نقل السبسي إلى المستشفى العسكري، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

ويبلغ السبسي من العمر 92 عاما، وكان قد أعلن في أبريل الماضي عزمه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في نوفمبر المقبل.