كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الباكستاني يزور روسيا بدعوة من بوتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر لصحيفة جيو نيوز اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه دعوة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لزيارة روسيا في سبتمبر.

وقبل رئيس الوزراء عمران خان دعوة الرئيس الروسي، والتي تم تمديدها الشهر الماضي في محادثة بين الزعيمين على هامش الاجتماع التاسع عشر لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في بيشكيك.

ووفقا للمصادر دعا الرئيس الروسي رئيس الوزراء عمران خان لحضور ضيف اقتصادي المنتدى الاقتصادي الشرقي، الذي من المقرر عقده في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

ومن المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المنتدى الاقتصادي الشرقي.

وأجرى رئيس الوزراء الباكستاني والرئيس الروسي عدة مناقشات غير رسمية أثناء حضورهما قمة منظمة شانغهاي للتعاون الشهر الماضي.

