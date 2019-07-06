شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأونروا تعلن عن آلية جديدة لتوزيع المساعدات على اللاجئين الفلسطينيين بسوريا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:04 مساءً, 6 يوليو 2019 م المناطق- الرياض بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” أونروا” باتباع آليات جديدة لتوزيع المساعدات المالية على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وأوضحت الأونروا في بيان نشر على موقعها الرسمي أنها وزّعت حتى اليوم، 10 الاف بطاقة صرّاف آلي على اللاجئين الفلسطينيين بسوريا، مبينة أنها تقوم تدريجيّاً، بإبلاغ اللاجئين المستفيدين من المساعدات، عبر الرسائل النصيّة، للتوجّه إلى مكتبها، لاستلام بطاقاتهم .

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