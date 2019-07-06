المعارضة الجزائرية تناقش تعجيل الانتخابات في اجتماع حاشد السبت

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلتئم، السبت، بالجزائر العاصمة أكبر تجمع للمعارضة منذ بدء الاحتجاجات قبل 5 أشهر، بحضور 700 مشارك من الأحزاب السياسية وممثلين عن الحراك الشعبي والمجتمع المدني.
وتتصدر قضية تعجيل الانتخابات وتشكيل الهيئة الوطنية لمراقبتها أجندة اللقاء الأكبر من نوعه للمعارضة الجزائرية منذ بدء الحراك الذي أسقط الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع بمبادرة موحدة تمثل أرضية للحوار مع السلطة بعد دراسة 40 رؤية مختلفة.
وأبلغت مصادر مطلعة "العين الإخبارية" أن المجتمعين سيناقشون إسقاط مطالب رحيل الرئيس الجزائري المؤقت وإقالة حكومة بدوي وتشكيل حكومة توافقية من شخصيات مستقلة.
كما ستخضع المعارضة مقترح الرئاسة الجزائرية بتشكيل السلطة الوطنية لمراقبة وتنظيم الانتخابات للنقاش سعياً لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.
وأضافت المصادر أن بعض الشخصيات المشاركة في "المنتدى الوطني" ستكون من بين الوجوه التوافقية التي سترعى الحوار بين المعارضة والحراك.
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