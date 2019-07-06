سخريات لاذعة تحاصر نجل نتنياهو بعد إنكاره وجود شعب فلسطين

أثارت محاضرة لنجل رئيس وزراء إسرائيل يائير نتنياهو عاصفة من السخرية والغضب بعد نظرية عرضها في محاضرة بالولايات المتحدة عن أصل الشعب الفلسطيني.

اعتبر يائير نتنياهو أنه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، وساق إلى ذلك دليل وجود عائلات فلسطينية تحمل اسم "المصري" و"حجازي".

وفي محاضرة له في ولاية ألاباما الأمريكية، قال يائير إن "معظم العرب الذين يعيشون في أرض إسرائيل ويطلقون على أنفسهم (فلسطينيين) جاءوا إلى هذه الأرض قبل 100 سنة من دول مجاورة، حيث لم تكن هناك حدود في ذلك الوقت بين الدول، ولذا فقد جاء العرب من دول مجاورة بحثا عن العمل وحياة اقتصادية أفضل".

وأضاف مفسرا: "أحد أسماء العائلات المتداولة في مناطق السلطة الفلسطينية هي المصري والتي تعني بالعربية القادم من مصر، والاسم الآخر المتداول في السلطة الفلسطينية هو الحلبي أي العربي القادم من حلب في سوريا، ويوجد اسم حجازي نسبة إلى منطقة في المملكة العربية السعودية".

وتابع نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أترون ليس فقط أن اليهود هم الأوائل الذين تواجدوا في أرض إسرائيل في الأوقات القديمة بل في الأوقات الحديثة أيضا".

وتعكس تصريحات نجل نتنياهو مواقف اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يعتبر أن فلسطين هي أرض إسرائيل وأن الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة هو استيطان طبيعي.

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ووجدت تصريحات نجل نتنياهو استهجانا فلسطينيا واستهزاءً في أوساط اليهود المؤيدين للسلام مع الفلسطينيين.

وكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "الماضي والحاضر والمستقبل، إسرائيل تحاول طمس الحقائق، والتلاعب بالدلائل، إلى درجة أنها خلطت الحقيقة بالخيال، الصواب بالخطأ، الأخلاق والشرف بسوء السيرة، العدل بالظلم، والنتائج: المزيد من الأكاذيب، والأخطاء، وانعدام الأخلاق وغياب القيم".

من جهتها، كتبت مايا إيلاني، نائبة مدير منظمة "ياحد" المؤيدة لإسرائيل في بريطانيا، في تغريدة على "تويتر": "يائير نتنياهو -المؤرخ الهاوي والفيلسوف واللغوي- يفسر لماذا لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني. قم بالتسجيل في محاضراته القادمة لتعرف كيف تسبب اللقاحات مرض التوحد، ولماذا الأرض مسطحة بالفعل".

أما الناشط في حركة "السلام الآن" الإسرائيلي بريان ريفيس فكتب "هل سأفاجئك إذا علمت أنه كان طالبا سيئا في الجامعة العبرية؟ كان سرا مفضوحا".

وردا على سيل الانتقادات له، كتب يائير نتنياهو في حسابه على "تويتر": "لماذا يطلقون علينا (يهود)؟ لأننا أصلا من يهودا".

وتطلق إسرائيل على الضفة الغربية اسم "يهودا والسامرة".

ثم قدم نتنياهو تفسيرا آخر وكتب "النظرية الشائعة هي أن الفلسطينيين كانوا ناجين من كارثة ثوران البركان في سانتوريني (اليونان)".