القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة، تتابعون الآتي: منشق عن حماس يكشف تجسس الحركة لصالح إيران، وجحيم أردوغان يزيد هجرة الأتراك إلى ألمانيا، وضحية حفيد مؤسس الإخوان تنتقد بطء العدالة بسويسرا، والجيش الليبي يدفع بتعزيزات عسكرية لمحاور القتال، وتواصل الترحيب بالاتفاق بين "العسكري السوداني" والمعارضة، وترامب يعلن قرب حملات ترحيل المهاجرين، والسراج في إسطنبول سرا لطلب الدعم من أردوغان، وجريمة "المطرقة" ضد 3 إماراتيات ببريطانيا تشهد غيابا للعدالة رغم الأدلة الدامغة.
أما في الاقتصاد فتطالعون أزمات تركيا الاقتصادية تتفاقم، والبنوك تفقد 17.3% من أرباحها، وتطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وانخفاض الذهب بعد بيانات قوية للوظائف في أمريكا، وصندوق النقد الدولي يمنح الأرجنتين 5.4 مليار دولار جديدة.
كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.
للاطلاع اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر عدالة غائبة في لندن وهجرة الأتراك.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.