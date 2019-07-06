عدالة غائبة في لندن وهجرة الأتراك.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون الآتي: منشق عن حماس يكشف تجسس الحركة لصالح إيران، وجحيم أردوغان يزيد هجرة الأتراك إلى ألمانيا، وضحية حفيد مؤسس الإخوان تنتقد بطء العدالة بسويسرا، والجيش الليبي يدفع بتعزيزات عسكرية لمحاور القتال، وتواصل الترحيب بالاتفاق بين "العسكري السوداني" والمعارضة، وترامب يعلن قرب حملات ترحيل المهاجرين، والسراج في إسطنبول سرا لطلب الدعم من أردوغان، وجريمة "المطرقة" ضد 3 إماراتيات ببريطانيا تشهد غيابا للعدالة رغم الأدلة الدامغة.

أما في الاقتصاد فتطالعون أزمات تركيا الاقتصادية تتفاقم، والبنوك تفقد 17.3% من أرباحها، وتطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وانخفاض الذهب بعد بيانات قوية للوظائف في أمريكا، وصندوق النقد الدولي يمنح الأرجنتين 5.4 مليار دولار جديدة.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

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