انت الان تتابع رجل دين إيراني يقول على بريطانيا "الخوف" من رد فعل طهران على احتجاز ناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الناقلة العملاقة "جريس 1" وتراقبها سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية عند جبل طارق يوم الخميس

نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن رجل الدين محمد علي موسوي جزائري تحذيره لبريطانيا يوم السبت من رد فعل طهران على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق.

وقال جزائري العضو بمجلس الخبراء وهو هيئة دينية قوية ”أقول صراحة إن بريطانيا يجب أن تشعر بالخوف من الإجراءات التي ستتخذها إيران ردا على الاحتجاز غير المشروع لناقلة النفط الإيرانية“.

وسيطرت مشاة البحرية الملكية البريطانية على ناقلة النفط العملاقة جريس 1 يوم الخميس لمحاولتها نقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في تحرك أثار غضب طهران وقد يؤدي إلى تصعيد مواجهتها مع الغرب.