الان تتابع مسؤول بريطاني: تم الاتصال بالناقلة “باسيفيك فوياجر” في بحر العرب وهي آمنة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:
صرح مسؤول بريطاني، اليوم، أنه جرى التواصل مع الناقلة “باسيفيك فوياجر”، في بحر العرب، وهي آمنة.
وقال المسؤول في مجموعة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة لوكالة “رويترز” إن ناقلة عملاقة ترفع علم بريطانيا كانت قد توقفت في مياه الخليج في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت “آمنة وبخير”.
وأضاف أن ناقلة النفط “باسيفيك فوياجر” توقفت في إطار إجراء روتيني لتعديل وقت وصولها إلى المرفأ التالي وواصلت سيرها بعد ذلك. كانت إيران قد نفت تقارير عن احتجاز الحرس الثوري الإيراني للناقلة واصفة إياها “بالمفبركة”.
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