حاكم دبي: نريد ترسيخ وعي الجاهزية للمستقبل في العمل الحكومي

أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن حكومة الإمارات نجحت في تحويل العمل الحكومي من روتين يومي إلى مجال لتطوير وابتكار الحلول القائمة على استشراف المستقبل على أسس علمية وضمن رؤية واضحة، ما ساهم بقطع مراحل مهمة في مسيرة صناعة المستقبل.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال تخريج 120 موظفاً حكومياً من المنتسبين لبرنامج استشراف المستقبل: "نعي في الإمارات ما تحمله موجة التغيير العالمية التي تشكلها التكنولوجيا الحديثة والعلوم المتقدمة والتقلبات الاقتصادية من تحديات كبيرة تواجه العالم، وندرك أن استباق تحديات المستقبل وتحويلها إلى فرص يمثل أفضل السبل لمواجهتها".

وأضاف: "نريد ترسيخ وعي الجاهزية للمستقبل في مختلف مجالات العمل الحكومي ليشكل القوة الدافعة لتطوير الحلول الاستباقية وابتكار الأدوات والوسائل الكفيلة بجعل المستقبل يبدأ اليوم، ونعمل لتعزيز ثقافة عمل في الجهات الحكومية تتمتع بالمرونة وتتبنى أحدث التوجهات العالمية في تصميم وصناعة المستقبل".

حضر حفل تخريج المنتسبين للبرنامج التدريبي لاستشراف المستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، و120 منتسباً من الوزارات والجهات الاتحادية.