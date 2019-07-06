أمين عام مجلس التعاون الخليجي يرحب بالاتفاق في السوان

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني،بالاتفاق الذي تم التوصل له يوم أمس بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في الجمهورية السودانية بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية.
ووصف الزياني الاتفاق (بالخطوة الايجابية والمهمة)..مشيراً الى انها ستفتح الطريق أمام الأشقاء في السودان لتجاوز الظروف الحالية والانطلاق إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والسلام.
وأعرب عن تطلعه بأن يتجاوز الشعب السوداني هذه المرحلة الدقيقة لبدء عهد جديد قوامه الحرية والعدالة والكرامة.
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