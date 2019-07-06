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إصابة 14 جندياً إسرائيلياً بحريق داخل سجن عسكري

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أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 14 جندياً من الجيش الليلة الماضية، إثر حريق شب في سجن أربعة العسكري بقاعدة تسريفين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي (مكان)، أن حالة أحدهم وصفت بالمتوسطة وأنه تم نقله إلى مستشفى "اساف هاروفية" لتلقي العلاج الطبي، بينما ووصفت حالة الجنود الاخرين بالطفيفة إثر استنشاقهم الدخان.

ونجم الحريق عن تماس كهربائي في أحد الأجهزة بالسجن، بحسب (مكان).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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