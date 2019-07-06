مقتل وإصابة 8 من طالبان في غارة جوية غرب أفغانستان

نفذت قوات الأمن الأفغانية غارة جوية بإقليم فرح غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل وإصابة 8 مسلحين على الأقل من حركة طالبان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وذكر المسؤولون العسكريون اليوم السبت أن" قوات الأمن نفذت الغارة الجوية في مدينة فرح، عاصمة إقليم يحمل نفس الإسم".

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر المسؤولون أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل 5 من طالبان وإصابة 3آخرين.

ولم تعلق حركة طالبان على الغارة الجوية حتى الآن.

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وتدهور الوضع الأمني في إقليم فرح خلال السنوات الأخيرة.

وينشط مسلحو طالبان في بعض مناطق الإقليم وغالبا ما ينفذون أنشطة متعلقة بالإرهاب.

وفي الوقت نفسه، تنفذ القوات الأفغانية بشكل روتيني عمليات لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في هذا الإقليم.

وتنفذ القوات الأمريكية أيضا غارات جوية بشكل منتظم في مناطق مضطربة من البلاد لقمع طالبان ومسلحين مناهضين للحكومة.