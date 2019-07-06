عشرات الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مئات المتظاهرين على حدود قطاع غزة ضمن مسيرة العودة وكسر الحصار.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 30 فلسطينياً بجراح مختلفة منهم 16 بالرصاص الحي، في الجمعة 65 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى وجود مصابين في خطر، فيما أصيب عشرات آخرون بالاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "اعتقل الجيش فلسطينيين اثنين عبرا السياج الأمني من جنوب قطاع غزة، وضبط مع أحدهما سكيناً، وحولهما للتحقيق".