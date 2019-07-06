"الدولية للطاقة الذرية" تجتمع الأربعاء للنظر في انتهاكات إيران

تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاً طارئاً الأربعاء، في 10 يوليو (تموز) بناءً على طلب الولايات المتحدة، لعرض انتهاكات إيران للاتفاق النووي في 2015، وفق ما أفاد متحدث باسم الوكالة الأممية اليوم الجمعة.

وقال المتحدث، إن مجلس حكام الوكالة سيلتئم "الأربعاء في الـ14:30".

وكانت الولايات المتحدة طلبت عقد الاجتماع بعد أن تجاوزت طهران الحد المسموح به في الاتفاق لمخزونها من اليورانيوم المخصب.

كما أعلنت ايران أنها ستنفذ الأحد تهديدها بتخصيب اليورانيوم إلى درجة محظورة.

Advertisements

وطالبت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في فيينا باجتماع ممثلي الدول الـ 35 في مجلس المحافظين "لمناقشة أحدث تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية" الذي أكد في وقت سابق، تجاوز إنتاج إيران من اليورانيوم ضعيف التخصيب، 300 كيلوغراماً.

وأكدت البعثة "ضرورة أن يقدم المدير العام عرضاً شاملاً وواقعياً للأنشطة الإيرانية وكل التغييرات التي تطرأ عليها".

والوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن التحقق من وفاء طهران بالالتزامات التي أعلنتها أمام المجتمع الدولي في يوليو(تموز) 2015 في فيينا، عبر اتفاق يضمن الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية.

ورداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو (أيار) 2018 بسحب بلاده من جانب واحد من الاتفاق، وإعادة فرض العقوبات على إيران، أعلنت طهران نيتها في الانسحاب تدريجاً من التزاماتها إذا كانت الدول الأخرى التي وقعت الاتفاق ألمانيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا لا تساعدها في تجنب العقوبات والخروج من عزلتها الاقتصادية.