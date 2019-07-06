السعودية ترحب بالاتفاق السياسي في السودان

رحبت السعودية بالاتفاق السياسي في السودان، آملة أن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار. ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، تأكديه ثبات موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه، في كل ما يحقق أمنه، واستقراره، وازدهاره.

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