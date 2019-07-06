ترامب: لا أجهز إيفانكا لمنصب سياسي

وتابع ترامب "الزعماء الأجانب يحبونها" ووصف أداءها في قمة مجموعة العشرين بـ "الرائع".
واعتبر ترامب أن ابنته قدمت تضحيات كثيرة.
وقال آخرون أن إيفانكا ترامب، التي تعمل مستشارة للرئيس، كانت تتدخل في محادثات الرؤساء، ورؤساء الوزراء الأجانب، خلال القمة الأخيرة في اليابان.
وتعرض الرئيس لانتقادات لدور عائلته في البيت الأبيض.
ويلعب صهره جاريد كوشنر أيضاً أدواراً رئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك المحاولة المتوقفة الأخيرة لاستئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
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