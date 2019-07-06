مقتل 14 شخصاً وجرح العشرات بسقوط قذائف هاون على سوق في أفغانستان

لفت المتحدث العسكري الأفغاني حنيف رضائي لوكالة فرانس برس الى ان " 14 مدنيا قتلوا وجرح 40 بينهم نساء وأطفال في سقوط قذائف هاون على سوق مزدحم في شمال ​أفغانستان​"، مشيرا الى أن "​طالبان​ كانت تحاول استهداف نقطة تفتيش للجيش قرب السوق".

من جهته، اشار مدير ​الصحة العامة​ في فارياب نعيم مصمم الى إن "​المستشفيات​ المحلية تسلمت جثث 14 شخصا و39 جريحا بينهم أربعة أطفال".