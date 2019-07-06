مقتل 14 شخصاً وجرح العشرات بسقوط قذائف هاون على سوق في أفغانستان

لفت المتحدث العسكري الأفغاني حنيف رضائي لوكالة فرانس برس الى ان " 14 مدنيا قتلوا وجرح 40 بينهم نساء وأطفال في سقوط قذائف هاون على سوق مزدحم في شمال أفغانستان"، مشيرا الى أن "طالبان كانت تحاول استهداف نقطة تفتيش للجيش قرب السوق".
من جهته، اشار مدير الصحة العامة في فارياب نعيم مصمم الى إن "المستشفيات المحلية تسلمت جثث 14 شخصا و39 جريحا بينهم أربعة أطفال".
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