مسؤول ايراني:على بريطانيا أن تخشى رد فعل إيران إثر احتجازها ناقلة النفط

رأى العضو بمجلس خبراء ​القيادة​ ال​إيران​ي محمد علي موسوي جزايري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أنه "يجب على ​بريطانيا​ أن تخشى رد فعل إيران إثر احتجازها ناقلة ​النفط​ الإيرانية"، مضيفا: "لقد أظهرنا أننا لن نصمت أمام العداء تجاهنا، وسنقوم بالرد المناسب على بريطانيا كما كان ردنا على اعتداء الطائرة الأميركية المسيرة على أجوائنا".

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