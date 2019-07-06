رويترز: إيران تنفي تقارير "مفبركة" عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج

ذكرت وكالة "رويترز" ان "​إيران​ نفت ​تقارير​ "مفبركة" عن احتجاز ​ناقلة نفط​ بريطانية في ​الخليج​". وكانت معلومات قد تحدثت عن توقيف ايران لناقلة نفط "باسيفيك فوايجير" التي تحمل العلم البريطاني في مياه الخليج واخرجتها عن السيطرة، وذلك ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق لمحاولتها نقل نفط خام إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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