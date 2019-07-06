جنبلاط: طرابلس ليست بحاجة الى احزاب عشوائية غوغائية

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ الى انه "اذا كانت من منطقة منكوبة في ​لبنان​ فهي ​طرابلس​ التي تحتاج الى اكثر من طريق للقديسين، هناك طريق المرفأ والمعرض والمصفاة و​باب التبانة​ و​جبل محسن​ وسكة الحديد والحماية الجمركية لصناعة الموبيليا وغيرها وحصرية المنطقة الاقتصادية و​ترسيم الحدود​"، واعتبر في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "طرابلس ليست بحاجة الى احزاب عشوائية غوغائية".

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