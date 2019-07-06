السيد: ظاهرة المرابين تفشت فاين الدولة والقانون؟

اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "مرابين، المرابي شخص يقرضك اموالا بفائدة جنونية تتجاوز احيانا 100% ويهددك ويسلبك كل ما تملك اذا عجزت عن التسديد، هذه الظاهرة ضد الله والقانون تفشت اخيرا في كل البلد وصولا للبقاع و​بعلبك​، البعض وصل للانتحار، والدولة واجهزتها في خبر كان الى متى هذا السكوت الامني والقضائي؟".

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