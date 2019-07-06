المتروبوليت كفوري رعى قداسا على نية راهبات صيدنايا ودعا الى المحبة

رعى متروبوليت صيدا وصور وتوابعهما ​المطران الياس كفوري​ في عظة القاها خلال ترأسه القداس الالهي الذي اقيم في كاتدرائية ​القديس جاورجيوس​ للروم الارثوذوكس في ​حاصبيا​ على نية رئيسة وراهبات ​دير سيدة صيدنايا​ خلال زيارتهن لمنطقة حاصبيا الى ​المحبة​ والتسامح شاكرا رئيس ومخاتير بلدة حاصبيا وفعالياتها وكل من ساهم بانجاح هذه الزيارة.

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