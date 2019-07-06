قاسم هاشم: لفك اسر مراسيم الناجحين بالخدمة المدنية

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "اذا كان البعض ​حريصا​ على شباب ​لبنان​ وطلابه وكفأتهم فحري بهؤلاء ان يقرنوا القول بالفعل ويبادروا الى فك اسر مراسيم الناجحين في مباراة الخدمة المدنية واصدارها اليوم قبل الغد والا كل الاشادات بتفوق ​الطلاب​ اللبنانيين للاستهلاك السياسي ليس الا، فمن يصدق هذا البعض في خطابهم واقوالهم".

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