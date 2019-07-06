طقس الغد قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس صيفي معتاد على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الشهرية .

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل يذكرعلى الساحل وفي الداخل وتبقى الحرارة على الساحل ضمن معدلاتها لهذا الشهر (24 -32) . يتشكل ​الضباب​ المحلي على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتنشط الرياح احياناً.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع تشكّل ضباب محلي على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.