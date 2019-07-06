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طقس الغد قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس صيفي معتاد على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الشهرية .

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل يذكرعلى الساحل وفي الداخل وتبقى الحرارة على الساحل ضمن معدلاتها لهذا الشهر (24 -32) . يتشكل ​الضباب​ المحلي على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتنشط الرياح احياناً.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع تشكّل ضباب محلي على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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