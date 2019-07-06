الان عون: الخطير بحادثة قبرشمون هو اعادة ادخال السلاح في المعادلة

اشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب الان عون في حديث تلفزيوني الى ان ما عطل ​جلسة الحكومة​ الاخيرة هو ما حصل مع وزير شؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ في ​قبرشمون​"، لافتا الى أن "الغريب حضر الى الخارجية وسقفه مرتفع وكان الخوف من أن ينتقل هذا التوتر الى الحكومة فتتفجر الامور داخل الجلسة في حال لم تتم المعالجة"، لافتا الى ان "تحاشي انعقاد جلسة للحكومة ليس من باب التعطيل بل من باب معالجة فتيل الازمة".

ولفت الى أن "الحزب الديمقراطي يشدد على احالة حادثة قبرشمون الى ​المجلس العدلي​ كحل بينه وبين ​الحزب الاشتراكي​"، مؤكدا أن "لا خوف على الحكومة ولا نية لأحد بتعطيلها"، معتبراً أن "ما حدث الاحد هو اعادة ادخال ​السلاح​ في المعادلة والعودة الى هذا المنطق خطير".

وفي قضية الموازنة، أكد أننا "معنيون ان تنتقل من لجنة المال والموازنة الى الهيئة العامة لمجلس النواب بمزيد من الاصلاحات والتقشف"، لافتا الى أنه "يجب أن نرسل اشارات الى البنك الدولي أننا نعمل على ايقاف الهدر"، ومضيفا: "نسعى الى تخليص البلد من الواقع الذي هو فيه وموازنة 2020 يجب أن تكما ما بدأناه في 2019 وما قمنا به هو نقلة نوعية ولكنها ليست كافية".