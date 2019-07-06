العفو الدولية تدين مقتل ستة متظاهرين بسبب الاستخدام المفرط للقوة في هندوراس

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



تيغوسيغالبا: دانت منظمة العفو الدولية الجمعة مقتل ستة أشخاص في هندوراس منذ إبريل بسبب استخدام الجيش "للقوة المفرطة" ضد متظاهرين.

قالت مديرة المنظمة للأميركيتين إيريكا غيفارا روزاس في بيان إن "رسالة الرئيس خوان أورلاندو إيرنانديز واضحة جدًا: هتاف +إرحل+ والمطالبة بتغيير يكلفان ثمنًا باهظًا جدًا"، مشيرة إلى أن "ستة أشخاص قتلوا، وعشرات جرحوا، في إطار التظاهرات".

أضافت الوثيقة التي تتضمن نتائج تحقيق ميداني أن "الرئيس إيرنانديز، وفي محاولة يائسة لإسكات الأصوات المطالبة باستقالته، استخدم القوات المسلحة للسيطرة على التظاهرات". تابعت إن "ذلك أدى إلى حصيلة مقلقة جدًا في الحقوق الإنسانية".

وفي الأشهر الأخيرة، نظمت نقابتا المعلمين والأطباء اللتان تضمان على التوالي عشرة آلاف وستين ألف منتسب، تظاهرات أغلقت خلالها طرق في مناطق عدة للمطالبة برحيل الرئيس وبإلغاء مرسومين يهدفان إلى "خصخصة" قطاعي الصحة والتعليم. وقالت منظمة العفو الدولية إن أربعة أشخاص قتلوا "بأسلحة نارية بأيدي قوات الأمن".

Advertisements

أوضحت المنظمة في تحقيقها أن "المعلومات التي جمعتها خلال هذه الفترة تفيد أن قوات الأمن استخدمت أسلحة نارية وكذلك، بلا تمييز، أسلحة أقل فتكًا، مثل الغازات المسيلة للدموع أو الرصاص المطاطي، ما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى".

وقال خوسيه كويلو الناطق باسم قوات الأمن الوطنية لكل الوكالات، بما فيها الجيش، لوكالة فرانس برس، إن العمليات تهدف إلى "إعادة النظام" وضمان حرية السير في الطرق.

أكد أن "معظم التظاهرات سلمية"، لكن "في بعض الحالات اندست مجموعات راديكالية، قامت بأعمال تخريب من إحراق سياسات ومكاتب للشرطة وعمليات نهب وسرقة".

من جهته، قال الناطق باسم الشرطة خاير ميزا إن الشرطة لا تستخدم أسلحة قاتلة ضد المتظاهرين وعناصرها يحترمون الحقوق الإنسانية.

